Требуется написать бота для авто-покупки

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок75 просмотров
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Требуется написать бота для покупки на нефтяном портале: https://trade.tatneft.ru/promo/production/645/?format=for_bottling

Когда появляется объем товара на заводе, боту важно быстрее всех на него заявиться с помощью заявки.

2 месяца назад
guest_1698223140551
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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