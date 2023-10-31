Разработать Веб-панель на Laravel

1. Убрать ошибку на сайте (перестали отображаться товары) 2. Поправить систему уведомления о заказах (не приходят на почту) 3. Поправить форму оформления заказа (убрать один пункт, поправить ошибку авторизации)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения.
На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал:
Организовать разделение по ролям (администратор, пользователи).
Администратор - управляет пользователями (подтверждает после регистрации, может включить или отключить учетную запись)
Каждый пользователь в системе может создавать/удалять/редактировать:
- Группы проектов
- Проекты в группе
- Задачи в проекте
Группы проектов, проекты, задачи в проекте могут иметь различные статусы (Активен / Остановлен)
Импорт/экспорт задач проекта в определённом формате
Для каждого проекта пользователю в настройках выдаётся уникальный API-ключ, который он указывает в своём приложении.
Приложение пользователя используя API-ключ отправляет статистику своей работы по проекту на сервер с Веб-панелью.
Приложение, используя API-ключ обращается к серверу и получает информацию для корректировки своей работы.
Просмотр статистики в виде таблиц и графиков по различным срезам (группировкам)
Более детальное ТЗ и отрисованный прототип отправлю при личной переписке.
Предпочтительный стек - Laravel + Backpack
В отклике приложите:
Резюме/Ваше образование/Опыт работы
Ставка в час
Примерные сроки
Плюсом будут ссылки на подобные работы в портфолио
Языки программирования, которыми владеете и как оцениваете свой уровень их освоения
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