Разработать Веб-панель на Laravel

Здравствуйте!

Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения.

На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал:

Организовать разделение по ролям (администратор, пользователи).

Администратор - управляет пользователями (подтверждает после регистрации, может включить или отключить учетную запись)

Каждый пользователь в системе может создавать/удалять/редактировать:

- Группы проектов

- Проекты в группе

- Задачи в проекте

Группы проектов, проекты, задачи в проекте могут иметь различные статусы (Активен / Остановлен)

Импорт/экспорт задач проекта в определённом формате

Для каждого проекта пользователю в настройках выдаётся уникальный API-ключ, который он указывает в своём приложении.

Приложение пользователя используя API-ключ отправляет статистику своей работы по проекту на сервер с Веб-панелью.

Приложение, используя API-ключ обращается к серверу и получает информацию для корректировки своей работы.

Просмотр статистики в виде таблиц и графиков по различным срезам (группировкам)

Более детальное ТЗ и отрисованный прототип отправлю при личной переписке.

Предпочтительный стек - Laravel + Backpack

В отклике приложите:

Резюме/Ваше образование/Опыт работы

Ставка в час

Примерные сроки

Плюсом будут ссылки на подобные работы в портфолио

Языки программирования, которыми владеете и как оцениваете свой уровень их освоения