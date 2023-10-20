Чат, тест и читалка

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок115 просмотров
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Нужно создать страницу с 3 кнопками: чат, тест и читалка, разумеется все 3 страницы должны работать как в этом примере по ссылке http://frananfour.istu.webappz.ru/ Работа тут выполнена на коленке, нужно сделать что то подобное, в цветном стиле. Мне нужен будет только код

2 месяца назад
guest_16980336667926
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад