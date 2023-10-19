Программирование страницы на сайте на Битрикс

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок77 просмотров
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Сайт на Битрикс: https://ch1ef.ru/

Есть страница: https://ch1ef.ru/cooperation/franchising/

Для страницы разработана новая вёрстка: https://mochalov.site/ch1ef/. Надо поставить вёрстку на страницу, запрограммировать редактирование информации.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/135oW_B6wxWrFGIdWIZeiyrySq61EAz6nNrd6ZNEKdXQ/

2 месяца назад
isuslov
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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