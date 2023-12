Настройка методов и стоимолсти доставки товаров woocommerce

приветствую,

необходимо донастроить формулы стоимости доставки в нескольких категориях товаров.

не получается обойти момент, когда на один товар срабатывает 2 правила и видно 2 стоимости доставки, одну из которых необходимо спрятать.

кто знает, как работать с формулами с учетом тега или категории товара, чтобы отсеять лмшнее, пишите.

на скрине

товар попадает под правило - стоимость товара "Amount<=500" Shipping=5.90; вес товара 50кг - Weight>=21 AND Weight<100; Shipping=39.9;

правило 1

Name=3-5 Werktage; Amount>=0 AND Amount<=100 AND not("speditionsversand" in Tags) AND not("paketversand-g-p" in Tags) AND not("selbstabholung" in Tags); Shipping=9.90;

Name=3-5 Werktage; Amount>=100 AND Amount<=500 AND not("speditionsversand" in Tags) AND not("paketversand-g-p" in Tags) AND not("selbstabholung" in Tags); Shipping=5.90;

правило 2

Weight>=21 AND Weight<100; Shipping=39.9;

общение через телеграм

пишите стоимость