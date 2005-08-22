Сделать страницу входа и кое-что еще

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок38 просмотров
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WordPress + тема FLATSOME CHILD + Woocommerce

  1. Сделать странцу для входа на сайт по паролю и логину. Сайт для определенных людей, у них уже есть пароли и логины. Сейчас страница входа реализована через maintenance mode это не очень удобно так как не работает форма подписки на новости из-за неё, и сама страница входа не кастомизируется. Вход толкьо с левой стороны, а нужно в середине.

  2. Сделать кнопку выхода в личном кабинете сейчас стоит корявая дефолтная от Woocommerce.

  3. Пока не подключили 1С к WooCommerce, на сайте установлены файлы EXEL для заказа товара (заказники) они скачиваются,заполняются и отправлятся через Contact Form7.

    Сможет кто-нибудь реализовать идею, чтобы в личном кабинете Woocomerce учитывалась статистика отправленных заказных форм? Или автоматизировать процесс.

2 месяца назад
Czerkasow
Андрей 
34 годаРоссия
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
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