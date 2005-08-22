Сделать страницу входа и кое-что еще

Сделать странцу для входа на сайт по паролю и логину. Сайт для определенных людей, у них уже есть пароли и логины. Сейчас страница входа реализована через maintenance mode это не очень удобно так как не работает форма подписки на новости из-за неё, и сама страница входа не кастомизируется. Вход толкьо с левой стороны, а нужно в середине.