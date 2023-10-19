1С битрикс управление сайтом

http://kotser9r.beget.tech/

на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке



1. Подключить мультисайтовость, т.е будет выбор стран и для каждой страны будет свой контент на страницах (Главная, Калькулятор доходности, Каталог объектов, Застройщики, Новости, Статьи, Аналитика)

2. Подключить калькулятор доходности

3. Сверстать и подключить страницу наши кейсы (на основе страницы Статьи)

4. Перенести сайт на наш домен.

5. Добавить в карточку объекта название доступное для всех и название доступное только допущенным пользователям.

6. Сделать разделение прав доступа пользователям сайта:

Сотрудник - Видит всех застройщиков и их описание, объекты застройщика, Полные названия объектов, видит название застройщика объекта

Зарегистрированный пользователь - Видит всех застройщиков и их описание, видит полные названия объектов.

Гость - не видит застройщиков, видит название объекта доступное для всех

6. На застройщиках и объектах сделать галочку, кому будет виден данный застройщик.