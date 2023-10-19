1С битрикс управление сайтом

Необходимо спарсить текущие вакансии, которые будут отвечать нескольким критериям. Поиски будут такие примерно (с добавлением других минус и плюс слов ): https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2837425685&geoId=103644278&keywords=healthcare%20-talent%20-recruitment%20-sales&location=United%20States&origin=JOB_SEARCH_PAGE_SEARCH_BUTTON&refresh=true https://www.indeed.com/jobs?q=healthcare+-talent+-recruitment+-sales&l=United+States&sc=0bf%3Aexrec%28%29%2Ckf%3Ajt%28fulltime%29%3B&fromage=14&vjk=83aef374f594116f и получить на выходе CSV/XLS с такими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке
1. Подключить мультисайтовость, т.е будет выбор стран и для каждой страны будет свой контент на страницах (Главная, Калькулятор доходности, Каталог объектов, Застройщики, Новости, Статьи, Аналитика)
2. Подключить калькулятор доходности
3. Сверстать и подключить страницу наши кейсы (на основе страницы Статьи)
4. Перенести сайт на наш домен.
5. Добавить в карточку объекта название доступное для всех и название доступное только допущенным пользователям.
6. Сделать разделение прав доступа пользователям сайта:
Сотрудник - Видит всех застройщиков и их описание, объекты застройщика, Полные названия объектов, видит название застройщика объекта
Зарегистрированный пользователь - Видит всех застройщиков и их описание, видит полные названия объектов.
Гость - не видит застройщиков, видит название объекта доступное для всех
6. На застройщиках и объектах сделать галочку, кому будет виден данный застройщик.
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