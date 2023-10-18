Продвижение и реклама в телеграмм

Доработка сайта. Нужно добавить на главную страницу RSS-Ленту с новостями из ресурса , добавить после блока "рекомендуемые бизнес-планы" Ссылкам не добавлять вес (rel=nofollow) Так же на странице есть "Новые проекты на портале". Оттуда бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть моя группа в телеграмм
есть группы конкурентов
Такие задачи
1) нужно пригласить пользователей с групп конкурентов в мою группу
2) нужно периодически разбрасывать по списку групп рекламные посты
3) нужно периодически рассылать людям из моей группы информацию
Цена и сроки по каждому пункту ?
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