Ищу программиста для разовых доработок сайта на ASP .Net

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Есть сайт, на нем необходимо время от времени делать некоторые доработки, у программиста с которым работали ранее, сейчас не хватает времени.

Ищу специалиста который работает с следующими технологиями: ASP .Net Web Form , Entity Framework, MS SQL

Схема работы - я показываю что надо сделать, программист оценивает по срокам и деньгам, если меня устраивает, то оплата 50% и остальные после окончания доработки.

Сайт в основном новостной, пока не надо никаких сложных доработок, только небольшие задачи.

Критичный момент - надо что бы человек соблюдал договоренности по срокам и не динамил.

2 месяца назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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