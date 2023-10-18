Ищу программиста для разовых доработок сайта на ASP .Net

Есть сайт, на нем необходимо время от времени делать некоторые доработки, у программиста с которым работали ранее, сейчас не хватает времени.

Ищу специалиста который работает с следующими технологиями: ASP .Net Web Form , Entity Framework, MS SQL

Схема работы - я показываю что надо сделать, программист оценивает по срокам и деньгам, если меня устраивает, то оплата 50% и остальные после окончания доработки.

Сайт в основном новостной, пока не надо никаких сложных доработок, только небольшие задачи.

Критичный момент - надо что бы человек соблюдал договоренности по срокам и не динамил.