Ошибка 502

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок40 просмотров
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Доброго времени суток! Есть интернет-магазин на Wordpress и после переноса его с хостинга на сервер выскакивает ошибка 502 в админке. Необходимо найти и исправить.

2 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад