Страница для WP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Интегрировать страницу в готовую тему WP

Настроить работы форму ( отправка формы с данными на почту либо в telegram )

Реализовать вывод данных с главной страницы ( блок с данными ) на интегрированную

2 месяца назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад