Разработать личный кбаинет на Pyton

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок38 просмотров
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Необходимо разработать личный кабинет по ТЗ, дизйн и фронт готов.

Также будет плюсом опыт с финансовыми рынкаим крипта и тд.

Требования к знанию

Python 3, JS

Будет плюсом знание

PostgreSQL, Redis, websocket.

Также необхоимаа будет поддержка , если сработаемся

2 месяца назад
Staark
31 годДоминиканская Республика
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад