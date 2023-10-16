Доработка сайта Wordpress

Сайт создан на основе Wordpress

Нужно выполнить следующие пункты:

1. В регистрационную форму пользователя добавить формуляр для скачивания (форма будет предоставлена), поля в которой буду подтягиваться с введенных данных при регистрации. Вход на сайт должен быть заблонирован. Админ должен иметь возможность разблонировки пользователя из админки.

2. На стартовой странице пользователя нужно добавить поле, в котором админ будет вводить цифру от которой будут отминусовываться цифры другого поля (стоимость контакта) до момента отрицательного сальдо, потом 3 контакта бесплатно (должны быть возможность изменения количества бесплатных контактов), потом снова должно минусоваться из поля нп стартовой странице

3. на основании второго пункта 1-го числа каждого месяца должен автоматически формироваться счет (форма будет предоставлена), сохраняться в админке с одновременной отправкой емайла пользователю и админу.

4. Изначально статус счета в админке к оплате. Если 10-го числа админ не поменял статус счета на оплачен, должно автоматически формироваться напоминание с одновременной блокировкой пользователя (на сайт можно заходить но функции не будут доступны), сохраняться в админке с одновременной отправкой емайла пользователю и админу. Если еще через 10 дней счет не оплачен, должно автоматически формироваться письмо о просрочке платежа, сохраняться в админке с одновременной отправкой емайла пользователю и админу. Тексты и формы всех документов будут предоставлены. Снятие блокировки пользрвателя должно быть автоматически снято если админ поменял статус счета на оплачен

5. Должны автоматически формироваться отчеты с сохранением в админке и отправкой емайла админу: - в последний день месяца пользователи, которые не оплатили счета- 1-го числа месяца отчет Exel и в формате XML с банковскими данными, введенными пользователем при регистрации и суммой к оплате со счета.