Подключить помесячную систему бронирования к Wordpress

Делаем сайт под аренду рекламных мест в лифтах https://sferanv.ru/. Нужна система, которая отображает занятые и свободные месяцы для конкретного участка баннера и позволяет отправить заявку на почту с указанными месяцами. Пример почти идеальный https://orangik.ru/outdoor/objects/view?id=53

Будет условно 11 площадок под баннеры, их состояние надо где-то хранить и изменять, а потом показывать на сайте. Показывать занятость необходимо именно помесячно, не по дням. Не обязательно с нуля писать, если есть возможность какое-то готовое решение прикрутить.