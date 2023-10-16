Подключить помесячную систему бронирования к Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Делаем сайт под аренду рекламных мест в лифтах https://sferanv.ru/. Нужна система, которая отображает занятые и свободные месяцы для конкретного участка баннера и позволяет отправить заявку на почту с указанными месяцами. Пример почти идеальный https://orangik.ru/outdoor/objects/view?id=53
Будет условно 11 площадок под баннеры, их состояние надо где-то хранить и изменять, а потом показывать на сайте. Показывать занятость необходимо именно помесячно, не по дням. Не обязательно с нуля писать, если есть возможность какое-то готовое решение прикрутить.

WordPress
2 месяца назад
Bacha137
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy_Dev_PHP
Дмитрий 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$100
3 дня
USDT
Работу не выполнил. Приходилось приходить, узнавать когда будет готово. Указал срок выполнения 3 дня, но через 5 дней ни строчки кода показать не смог.
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