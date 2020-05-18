Синхронизация магазина на Tilda со Internel.eu складом по API.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
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Здравствуйте. 

Есть сайт магазин https://omshroom.eu/ реализован на тильда.

Есть Fulfillment сервис - https://internel.eu/ (их тех документацию по API прикрепляю)

Их нужно синхронизировать и прередавать заказы с тільда на Fulfillment.

Ответ тех, поддержки Internel по вопросу того какие минимальные действия должны быть реализованы для работы:

Before providing order details you first need to:
 - create vendor(s);
 - create product(s);
 - finally: create order(s);

Each integration is validated from our side before going to production mode. We are verifying following actions from your side:
- change password;
- create products (include create vendor);
- create at lease three deliveries - at least two with multiple positions (SKU) and quantities;
- create at lease three orders - at least two with multiple positions (SKU) and quantities.

These steps are minimal set-up to allow cooperation between our sides

Tilda
2 месяца назад
guest_1695132583118
Украина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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