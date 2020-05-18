https://www.endclothing.com/ Необходимо сделать парсинг этого сайта, чтобы мне в телеграмм приходили уведомления о товарах брендов (nike, puma, adidas, new balance, reebok and etc.) со скидкой больше, чем 50%. Если возможно, то ...
Синхронизация магазина на Tilda со Internel.eu складом по API.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть сайт магазин https://omshroom.eu/ реализован на тильда.
Есть Fulfillment сервис - https://internel.eu/ (их тех документацию по API прикрепляю)
Их нужно синхронизировать и прередавать заказы с тільда на Fulfillment.
Ответ тех, поддержки Internel по вопросу того какие минимальные действия должны быть реализованы для работы:
Before providing order details you first need to:
- create vendor(s);
- create product(s);
- finally: create order(s);
Each integration is validated from our side before going to production mode. We are verifying following actions from your side:
- change password;
- create products (include create vendor);
- create at lease three deliveries - at least two with multiple positions (SKU) and quantities;
- create at lease three orders - at least two with multiple positions (SKU) and quantities.
These steps are minimal set-up to allow cooperation between our sides
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