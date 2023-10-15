Доработка проекта (React, TypeScript)

Нужно доработать проект, многое в нем уже сделано, но есть ошибки, местами не хватает какого то функционала, те нужно сделать правки формата "не отправляется запрос к API по кнопке Search"

- проект написан качественно, писал опытный разработчик

- ожидаю от исполнителя возможность созвониться и обсуждать детали

- умение слушать и понимать бизнес требования

- оплата почасовая

Большим плюсом будет опыт работы с Metamask

Стек: React, vite, typescript, eslint, autoimports