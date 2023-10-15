Доработка проекта (React, TypeScript)

Разработка программы для анализа футбольных и хоккейных матчей Описание: Требуется разработать программу для анализа футбольных и хоккейных матчей. Программа должна выполнять следующие действия: • Для каждого матча брать историю лиги за 3 ...
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Нужно доработать проект, многое в нем уже сделано, но есть ошибки, местами не хватает какого то функционала, те нужно сделать правки формата "не отправляется запрос к API по кнопке Search"
- проект написан качественно, писал опытный разработчик
- ожидаю от исполнителя возможность созвониться и обсуждать детали
- умение слушать и понимать бизнес требования
- оплата почасовая
Большим плюсом будет опыт работы с Metamask
Стек: React, vite, typescript, eslint, autoimports
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