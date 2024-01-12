Студент 4 курса ИТМО. Веб разработкой занимаюсь больше 2 лет. Пишу фронт на React и бек на Node.js/Express/Nest.js.
Стек:
-HTML5, CSS3/SCSS, JavaScript, Bootstrap, MUI
-React/Redux
-TypeScript
-Webpack, Gulp
-Git
-Docker
-Node.js
-Express
-Nest.js
-MongoDB
Примеры работ:
1) Социальная сеть на MERN стеке
https://social-network-frontend-yfko-5jnjruhjc-duglas43.vercel.app/
На фронтенде использовал React/Redux. На бекенде Node.js/Express/MongoDB. Есть функции создания новых пользователей, авторизации, создания постов, добавления лайков на посты, поиска и добавления в друзья новых пользователей.
2) Киносайт на React
https://duglas43.github.io/MovieApp/
Сайт сделан с нуля, был только макет в Figma. На сайте есть функции поиска фильмов по разным критериям, их фильтрация, просмотр подробной информации о фильме, включая их трейлеры.
3) Лендинг с анимациями GSAP.
https://duglas43.github.io/FarmGrow/
Сверстал адаптивный лендинг, добавил анимации Gsap
Опыт работы:
Fullstack Разработчик (Февраль 2023 — октябрь 2023): В течение 9 месяцев я работал в команде Lasercut, где занимался разработкой и поддержкой сервиса для отслеживания процессов производства. Мои обязанности включали в себя создание новых модулей и обеспечение бесперебойной работы существующих с использованием технологий Node.js, Nest.js, MySQL, Docker, React, Redux и TypeScript.
Телеграмм - @duglas_43
GitHub: https://github.com/duglas43