Frontend-разработчик

Студент 4 курса ИТМО. Веб разработкой занимаюсь больше 2 лет. Пишу фронт на React и бек на Node.js/Express/Nest.js.

Стек:

-HTML5, CSS3/SCSS, JavaScript, Bootstrap, MUI

-React/Redux

-TypeScript

-Webpack, Gulp

-Git

-Docker

-Node.js

-Express

-Nest.js

-MongoDB

Примеры работ:

1) Социальная сеть на MERN стеке

https://social-network-frontend-yfko-5jnjruhjc-duglas43.vercel.app/

На фронтенде использовал React/Redux. На бекенде Node.js/Express/MongoDB. Есть функции создания новых пользователей, авторизации, создания постов, добавления лайков на посты, поиска и добавления в друзья новых пользователей.

2) Киносайт на React

https://duglas43.github.io/MovieApp/

Сайт сделан с нуля, был только макет в Figma. На сайте есть функции поиска фильмов по разным критериям, их фильтрация, просмотр подробной информации о фильме, включая их трейлеры.

3) Лендинг с анимациями GSAP.

https://duglas43.github.io/FarmGrow/

Сверстал адаптивный лендинг, добавил анимации Gsap

Опыт работы:

Fullstack Разработчик (Февраль 2023 — октябрь 2023): В течение 9 месяцев я работал в команде Lasercut, где занимался разработкой и поддержкой сервиса для отслеживания процессов производства. Мои обязанности включали в себя создание новых модулей и обеспечение бесперебойной работы существующих с использованием технологий Node.js, Nest.js, MySQL, Docker, React, Redux и TypeScript.

Телеграмм - @duglas_43

GitHub: https://github.com/duglas43