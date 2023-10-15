Разработка интерфейса. Бэкенд на Python + простенький фрон

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки63 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать веб-интерфейс со следующим функционалом:

  • Авторизация через Nginx;

  • Добавление записей в бд через форму ввода данных;

  • Отображение добавленных записей и индикация статуса подключения устройств через вебсокет (красный - подключение отсутствует, зеленый - подключено);

    Устройство 1 (подключено)

    Устройство 2 (подключено)

    Устройство 3 (оффлайн)

    Устройство 4 (оффлайн)

    …..

    Устройство N (подключено)

  • Отображение записей по техническому заданию.

Детали

  • Для задачи ищем python программиста, который разбирается в вебсокетах, так как предстоит работать с этой технологией.

  • Интерфейс очень простой, практически ничего верстать будет не нужно

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1egqDSLAfD0INm7Z9KbVNrTbtuJA-z584/edit

Python
2 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад