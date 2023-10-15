Доработка кода WordPress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
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Есть сайт на WordPress, плагин WooCommerce для товаров, кошелек(баланс) TeraWallet

Так вот, при подаче объявления, есть несколько вариантов публикации(бесплатно и платно). При выборе платного товара можно оплатить либо картой, либо с баланса.

При оплате картой сделано все, кроме как прием ответа от банка и публикация объявления при успешной оплате

При оплате с баланса списывается, но статус заказа в WooCommerce висит как в обработке

Нужен человек, который хорошо разбирается в коде WP, для помощи, либо доработке самому.

WordPress
2 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад