WordPress плагин для отображения виджетов на определённых рубриках

$20
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки76 просмотров
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Всем привет. Мне нужен плагин который делает чтобы виджет отображался только для определённых рубрик, и лучше чтобы автоматически отображался и для подрубрик

WordPress
2 месяца назад
guest_1697499215770
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад