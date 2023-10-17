Доработать интернет-магазин на Oscommerce

$50
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки69 просмотров
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В интернет-магазине есть модуль купоны/сертификаты. Когда изменяли вручную Корзину, что-то затерли. Надо чтобы поле с купоном/сертификатом появилось в корзине и весь функционал работал.

2 месяца назад
info8829
Руслан 
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад