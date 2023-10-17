Разработка бэкенда на PHP. Взаимодействие с вебсокетами

$400
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На нашем сервере установлено множество вебсокет-соединений с разными внешними серверами.

Приоритетом является создание сервиса, который в реальном времени будет мониторить и визуализировать статус этих соединений через веб-интерфейс. Этот этап требует немедленного выполнения. После его завершения можно последовательно заниматься дополнительными задачами:

  • Интеграция с серверами через вебсокет.

  • Интеграция с серверами посредством HTTP.

  • Функциональность добавления новых записей в базу данных.

  • Визуализация системных логов через веб-интерфейс.

https://docs.google.com/document/d/1egqDSLAfD0INm7Z9KbVNrTbtuJA-z584/edit

В ЛС также передам документацию проекта.

PHP
2 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад