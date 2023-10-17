Разработка бэкенда на PHP. Взаимодействие с вебсокетами

На нашем сервере установлено множество вебсокет-соединений с разными внешними серверами.



Приоритетом является создание сервиса, который в реальном времени будет мониторить и визуализировать статус этих соединений через веб-интерфейс. Этот этап требует немедленного выполнения. После его завершения можно последовательно заниматься дополнительными задачами:





Интеграция с серверами через вебсокет.

Интеграция с серверами посредством HTTP.

Функциональность добавления новых записей в базу данных.

Визуализация системных логов через веб-интерфейс.

https://docs.google.com/document/d/1egqDSLAfD0INm7Z9KbVNrTbtuJA-z584/edit

В ЛС также передам документацию проекта.