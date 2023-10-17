Сделать перевод разделов сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток. Есть интернет-сайт на русском языке, сейчас задача - сделать перевод разделов сайта на другой язык - перевод я предоставлю. Что бы сайт можно было продолжить вести на другом языке. Сайт сделан на технологии ASP.Net Web Form , Entity Framework, MS SQL

2 месяца назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад