Доброе время суток. Есть интернет-сайт на русском языке, сейчас задача - сделать перевод разделов сайта на другой язык - перевод я предоставлю. Что бы сайт можно было продолжить вести на другом языке. Сайт сделан на технологии ASP.Net Web Form , Entity Framework, MS SQL