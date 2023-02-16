ElStu

Елена ElStu

 
30 летУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Была
24 дня назад
Наполнение сайтов, транскрибация, набор текста, перевод, редактирование текстов. Дизайн.

Цель - долгосрочное продуктивное сотрудничество.

Что Вы получаете работая со мной:

  • ответственного исполнителя;

  • отзывчивого и пунктуального в процессе работы;

  • во время выполненные сроки;

  • в работе - перфекционист;

  • гибкость к новому - то есть, быстро обучаюсь, особенно, если интересно)

Что делаю Я:

Дополнение:

По дизайну еще новичок но могу:

Плюсик в карму:

  • закончила курсы веб дизайна UI/UX;

  • базовые знания Adobe Photoshop;

  • продолжаю саморазвитие в дизайне сайтов.

Связь со Мной:

Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
marasik
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$225
10 баллов
8 месяцев назад
Сделать субтитры
Все зробила супер, рекомендую!
Все супер і чітко поставлені цілі для виконання завдання, рекомендую!
Ответный отзыв
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Сбор контактов на иностранных сайтах
Не прошло и недели и снова работаем с Еленой, не зря Веблансер присудил награду Новичка Февраля:) Поздравляю с получением звания и надеюсь поработать снова
Спасибо большое и мне с Вами приятно работать)
Ответный отзыв
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Собрать базу данных контактов 1.000 сайтов
Спасибо Елене, работа выполнена раньше сроков и даже более качественно, чем я ожидал. Продолжу сотрудничать сам и рекомендую, как надежного специалиста.
С Алексеем приятно и легко работать. Коммуникация всегда поддерживается по возможности, ответственно относится к работе. Буду рада сотрудничать с Вами дальше!)
Ответный отзыв