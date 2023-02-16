Цель - долгосрочное продуктивное сотрудничество.
Что Вы получаете работая со мной:
ответственного исполнителя;
отзывчивого и пунктуального в процессе работы;
во время выполненные сроки;
в работе - перфекционист;
гибкость к новому - то есть, быстро обучаюсь, особенно, если интересно)
Что делаю Я:
транскрибирую аудио-, видео- материалы в текстовый документ, примеры работ:
https://www.weblancer.net/portfolio/transkribatsiya-97/pryamoi-efir-transkribatsiya-2518733/ и вот: https://www.weblancer.net/portfolio/perevodi-50/verstka-perevod-s-rus-na-ukr-v-tekstovii-format-pechat-dokumentov-2546062/;
весь текст повторно проверяется на орфографические ошибки;
текстовый документ редактирую по грамматическому смыслу и стандартным требованиям;
текстовый документ редактирую на украинском, русском, а также возможен английский.
Дополнение:
добавляю субтитры на YouTube, вы можете посмотреть пример в моих работах: https://www.weblancer.net/portfolio/videomontazh-41/dobavlenie-subtitrov-2546070/
По дизайну еще новичок но могу:
разрабатывать дизайн обложек для инстаграмма в Figma, примеры в png формате: https://www.weblancer.net/users/ElStu/;
и также на моей странице обложки для инстаграмма выглядят так: https://www.instagram.com/elena_stuzhko/;
разрабатывать дизайн векторных иконок в figma, примеры в png формате https://www.weblancer.net/users/ElStu/;
Плюсик в карму:
закончила курсы веб дизайна UI/UX;
базовые знания Adobe Photoshop;
продолжаю саморазвитие в дизайне сайтов.
Связь со Мной:
E - mail [email protected]
Telegram St_heleny
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