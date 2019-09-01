marasik

Александр marasik

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$305
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Сделать субтитры

    Необходимо создать качественные субтитры для видео длительностью 130 минут. Требуется подготовка субтитров на украинском и русском языках, с учетом редактирования некачественных автоматических субтитров. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с субтитрами.

    Добавление субтитровYouTube
    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать схему вязания игрушки по готовому шаблону

    Необходимо сверстать 5 схем вязания игрушек на основе готового шаблона. Работа с текстовой информацией и изображениями для печати. Каждая схема состоит из 15 страниц, требуется обработка исходников и исправление ошибок. Главная обложка также подлежит кастомизации, включая замену фотографии и настройку шрифтов.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Смонтировать видео по вязанию игрушки

    Требуется смонтировать видеоинструкцию по вязанию игрушки. Использовать предоставленные исходники и комментарии, добавить заставки между разделами и декоративные элементы. Возможность применения шаблонов из Envato. Оплата обсуждается.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать постер

    Требуется разработка развлекательного постера с информацией о 40-летнем человеке. Необходимо визуализировать 20 фактов, таких как количество ударов сердца и вдохов, а также время, проведенное в туалете. Имеется подробное ТЗ с контентом, требуется только дизайн. Используйте интересные иконки и элементы для удобного восприятия информации.

    Иллюстрации и Рисунки3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать дизайн постера

    Необходимо разработать дизайн постера, содержащего информацию о 50-ти летнем человеке, включая 20 увлекательных фактов, таких как количество ударов сердца, вдохов и время, проведенное в туалете. Используйте интересные иконки и элементы для удобного восприятия информации и развлечения зрителя.

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Вести страничку в ФБ на англ языке

    Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке. Цель - собрать аудиторию. Если интересно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать картинки для Amazon-листинга (на основе клипартов)

    Нужно cделать коллажи на основе клипартов для страницы продукта на Амазон. Такого плана как вложенные. Самостоятельно подбирать клипарты под ТЗ. Нужно сделать 7 изображений, как на примере Показывайте работы и ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать POP UP "домик" для фигурок животных

    Создаем продукт: набор из 5-ти минифигурок животных (3 см высота) и POPUP-домика для них (двухстраничная книгу). Тематика – джунгли. Ищем дизайнера для разработки такой книги-домика. Понимания как они делаются нет. Нужно все, начиная от консультации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн наклеек

    $10

    Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек. Оплата договорная. Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать дизайн упаковки

    Разработать упаковку на основе вложенного примера, все тексты предоставлю. Также разработать простой логотип Предложение по цене жду от вас.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Построить личный бренд в ФБ и Инста

    Задача Построить личный бренд тренера онлайн-курса через позиционирование свободного состоятельного человека Цель 1 - вовлекающее оформление профилей ФБ и Инста по контент-плану (сам контент/оформление тоже интересует) 2 - привлечение ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лидогенерация ВК, таргет

    О нас Продаем обучающие курсы по бизнесу в США через вебинары (именно на эти вебинары нужно гнать трафик). Сможем сделать под вашу кампанию отдельную страницу или сгенерировать код формы заявки для размещения на ...

    Лидогенерация
    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на Wordpress

    Есть сайт очень простой сайт: marasik.com И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью. Работа простая! Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать логотип (+аватарки для соцсетей) для обучающей компании

    $100

    1 место - $80 2 место - $20 В конце конкурса мы выберем двух победителей (первое и второе место), которым заплатим $80 и $20, соответственно. Для участия вам необходимо разработать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Презентация услуг интернет-агентства

    Нужно сделать презентацию услуг интернет-агентства. Есть наброски, всего 30 слайдов. В основном схемы и текст. Требования к качеству высокие. Интересуют ваши аналогичные работы из портфолио, цена и срок.

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

ElStu
Елена 
31 год
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$225
10 баллов
2 года назад
Сделать субтитры
YouTubeДобавление субтитров
Все супер і чітко поставлені цілі для виконання завдання, рекомендую!
Все зробила супер, рекомендую!
Ответный отзыв
wip3out
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Смонтировать видео по вязанию игрушки
Всё прошло отлично, задачи были озвучены четко и ясно
Работает хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сверстать схему вязания игрушки по готовому шаблону
Все отлично, рекомендую
Робота зроблена на відмінно, рекомендую!
Ответный отзыв
Hodgard
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн постера
Претензий к заказчику не имею
Отменил заказ
Ответный отзыв
OFY
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$130
10 баллов
4 года назад
Разработать постер
Все хорошо
Все ок
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