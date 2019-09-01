Необходимо создать качественные субтитры для видео длительностью 130 минут. Требуется подготовка субтитров на украинском и русском языках, с учетом редактирования некачественных автоматических субтитров. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с субтитрами.
- Транскрибация1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сверстать 5 схем вязания игрушек на основе готового шаблона. Работа с текстовой информацией и изображениями для печати. Каждая схема состоит из 15 страниц, требуется обработка исходников и исправление ошибок. Главная обложка также подлежит кастомизации, включая замену фотографии и настройку шрифтов.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется смонтировать видеоинструкцию по вязанию игрушки. Использовать предоставленные исходники и комментарии, добавить заставки между разделами и декоративные элементы. Возможность применения шаблонов из Envato. Оплата обсуждается.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка развлекательного постера с информацией о 40-летнем человеке. Необходимо визуализировать 20 фактов, таких как количество ударов сердца и вдохов, а также время, проведенное в туалете. Имеется подробное ТЗ с контентом, требуется только дизайн. Используйте интересные иконки и элементы для удобного восприятия информации.Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен4 года назад
Необходимо разработать дизайн постера, содержащего информацию о 50-ти летнем человеке, включая 20 увлекательных фактов, таких как количество ударов сердца, вдохов и время, проведенное в туалете. Используйте интересные иконки и элементы для удобного восприятия информации и развлечения зрителя.Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен4 года назад
Ищу специалиста, который составит контент-план и будет вести страничку в ФБ Картинки есть, их дедать не нужно. Необходимо составлять простой контент на англ языке. Цель - собрать аудиторию. Если интересно ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно cделать коллажи на основе клипартов для страницы продукта на Амазон. Такого плана как вложенные. Самостоятельно подбирать клипарты под ТЗ. Нужно сделать 7 изображений, как на примере Показывайте работы и ...Баннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать картинки для наклеек единорогов, всего 9 штук То есть это должно быть 9 разных цветных единорогов в мультяшном стиле. Диаметр 3.5 см Пример вложен, цена договорная.Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт5 лет назад
Для продукта, который запускается на Amazon нужно сделать 8 картинок на основе клипартов. Нужно подбирать подходящие по ТЗ клипарты и делат реалистичные коллажи такого плана (вложено)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создаем продукт: набор из 5-ти минифигурок животных (3 см высота) и POPUP-домика для них (двухстраничная книгу). Тематика – джунгли. Ищем дизайнера для разработки такой книги-домика. Понимания как они делаются нет. Нужно все, начиная от консультации ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек. Оплата договорная. Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.Завершен6 лет назад
Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек. Оплата договорная. Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.Иллюстрации и Рисунки71 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработать упаковку на основе вложенного примера, все тексты предоставлю. Также разработать простой логотип Предложение по цене жду от вас.Завершен6 лет назад
Задача Построить личный бренд тренера онлайн-курса через позиционирование свободного состоятельного человека Цель 1 - вовлекающее оформление профилей ФБ и Инста по контент-плану (сам контент/оформление тоже интересует) 2 - привлечение ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
О нас Продаем обучающие курсы по бизнесу в США через вебинары (именно на эти вебинары нужно гнать трафик). Сможем сделать под вашу кампанию отдельную страницу или сгенерировать код формы заявки для размещения на ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт очень простой сайт: marasik.com И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью. Работа простая! Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11STbLwLLrVvWy_UahkMGjRBcRfaA32xdLuWMdyDMY28/edit?usp=sharing Сроки - 5 дней с учетом моей обратной связи Бюджет - договорнойЗавершен9 лет назад
- $100
1 место - $80 2 место - $20 В конце конкурса мы выберем двух победителей (первое и второе место), которым заплатим $80 и $20, соответственно. Для участия вам необходимо разработать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать презентацию услуг интернет-агентства. Есть наброски, всего 30 слайдов. В основном схемы и текст. Требования к качеству высокие. Интересуют ваши аналогичные работы из портфолио, цена и срок.Презентации11 заявокЗакрыт10 лет назад