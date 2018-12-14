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Вы получите отличную работу - всегда прилагаю все усилия для того, чтобы оправдать ваши ожидания и вы остались довольны.
Процесс работы: вы рассказываете и даете исходные материалы, согласовываем цену и сроки, и я приступаю к работе.
Работаю через сервис "Безопасная сделка".
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ТОП-50— Верстка полиграфии
ТОП-50— Наружная реклама
ТОП-50— Дизайн продукции
Портфолио
- Бери Вари (замороженые полуфабрикаты около дома)167 просмотров
- Каталог дверей598 просмотров
- Плакат для частной музыкальной школы539 просмотров
- Логотип406 просмотров
- Ресторан565 просмотров
- Ресторан, черноморская кухня (текст тоже мой)496 просмотров
- Логотип235 просмотров
- Без названия795 просмотров
- Набор для ухода за бородой339 просмотров
- Без названия626 просмотров
- Логотип243 просмотра
- Без названия611 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Была рада совместной работе!
$30
10 баллов
5 лет назад
Все отлично! Быстро, четко и по делу.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи и дальнейшее общение. Рекомендую!
$70
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо и быстро! Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Все хорошо, заказчика рекомендую.
$2
10 баллов
6 лет назад
С профессионалом всегда приятно работать, все быстро, четко и по делу. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
Заказчик все хорошо подробно описал, вовремя оплатил, к работе рекомендую.
$14
10 баллов
6 лет назад
Елена, спасибо! Заказ выполнен за 1 час или и того меньше. А я то переживал, чтобы до завтра успели. Клиент доволен, соответственно я тоже)) Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень хорошо поработали. Артему отдельное спасибо, за то что по своему желанию связал напрямую с конечным заказчиком для решения вопросов по дизайну (в моей практике такое случилось впервые!). Оплата моментальная. Рекомендую!
Верстка полиграфии
27 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#24
Дизайн продукции
15 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#35
Наружная реклама
6 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#31
Фирменный стиль
1 отзыв
$20/час
от $200от 3 дней
#102