Roscherk17

Елена Roscherk17

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
www.a-maket.com.ua

Вы получите отличную работу - всегда прилагаю все усилия для того, чтобы оправдать ваши ожидания и вы остались довольны. 

Процесс работы: вы рассказываете и даете исходные материалы, согласовываем цену и сроки, и я приступаю к работе.

Работаю через сервис "Безопасная сделка".

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ТОП-50
Верстка полиграфии
ТОП-50
Наружная реклама
ТОП-50
Дизайн продукции

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Отзывы заказчиков

marasik
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн постера
Спасибо!
Была рада совместной работе!
Ответный отзыв
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн логотип + этикетка
Все отлично! Быстро, четко и по делу.
Отличная постановка задачи и дальнейшее общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
yanmel
Яна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Сверстать книгу
Все хорошо и быстро! Рекомендую исполнителя
Все хорошо, заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
sergeymse
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет фото фона с разметкой в мм
С профессионалом всегда приятно работать, все быстро, четко и по делу. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую как исполнителя.
Заказчик все хорошо подробно описал, вовремя оплатил, к работе рекомендую.
Ответный отзыв
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Макет о продаже квартиры А4, 4+0
Елена, спасибо! Заказ выполнен за 1 час или и того меньше. А я то переживал, чтобы до завтра успели. Клиент доволен, соответственно я тоже)) Рекомендую!!!
Очень хорошо поработали. Артему отдельное спасибо, за то что по своему желанию связал напрямую с конечным заказчиком для решения вопросов по дизайну (в моей практике такое случилось впервые!). Оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
27 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#24
Дизайн продукции
15 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#35
Наружная реклама
6 отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#31
Фирменный стиль
1 отзыв
$20/час
от $200от 3 дней
#102