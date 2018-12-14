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Вы получите отличную работу - всегда прилагаю все усилия для того, чтобы оправдать ваши ожидания и вы остались довольны.

Процесс работы: вы рассказываете и даете исходные материалы, согласовываем цену и сроки, и я приступаю к работе.

Работаю через сервис "Безопасная сделка".