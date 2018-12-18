Сверстать книгу

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен29 заявок433 просмотра

Нужно сверстать книгу (формат 200х290 мм , 112 страниц)

Задачник по шахматам: однотипные изображения, пример во вложении. (плюс несколько векторных картинок на нескольких страницах, 15-20 штук на всю книгу)

Пример страницы во вложении

7 лет назад
yanmel
Яна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$70
7 дней
Все хорошо и быстро! Рекомендую исполнителя
Все хорошо, заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад