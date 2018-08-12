Верстка магнита

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок155 просмотров

Нужно срочно сверстать магнит. Картинка, на ней полупрозрачная полоска и лого (в cdr). Есть пример и картинка. 400 руб с учетом срочности.

7 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Naum1976
Сергей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Сергей очень оперативно выручил с версткой, сделал несколько вариантов. Спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Naum1976
Сергей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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