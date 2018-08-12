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Верстка магнита
Нужно срочно сверстать магнит. Картинка, на ней полупрозрачная полоска и лого (в cdr). Есть пример и картинка. 400 руб с учетом срочности.
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