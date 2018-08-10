Необходимо сверстать электронную книгу про эфирные масла на английском языке 100 страниц.
Еврофлаер, изменить контактную информацию
На флаере заменить фото фасада здания, заменить карту, заменить адрес и телефон, заменить часы работы
Все фото во вложении.
Все выдержать в том же стиле и цветах.
Оплата 50/50 на карту приват банка. Срочно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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