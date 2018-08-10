Еврофлаер, изменить контактную информацию

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки138 просмотров

На флаере заменить фото фасада здания, заменить карту, заменить адрес и телефон, заменить часы работы

Все фото во вложении. 

Все выдержать в том же стиле и цветах.

Оплата 50/50 на карту приват банка. Срочно. 

7 лет назад
dpserega
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и по тз! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад