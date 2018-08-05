3 банки пенного бесплатно по флаеру на предъявителя + сайт (платная только доставка с рассрочкой на год - 500р) нужно сделать хорошо 2 стороны, как кофехауз флаер ...
Сделать каталог товаров
Сделать каталог декоративных изделий из дерева и картона для оптовиков - флористических компаний с возможностью использования для печати буклета и для передачи, скачивания в виде файла PDF. Всего планируется от 100 до 200 позиций. Фотографии надо будет обрабатывать. Фото отснимем сами - нужна рекомендация на каком фоне лучше делать фото. Срок готовности - 25 августа 2018. Необходима возможность в дальнейшем дорабатывать каталог (изменять и добавлять позиции).
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Уважаемые специалисты! Как выяснилось в результате попытки написать ТЗ, мы пока не готовы к созданию полноценного каталога по причине не готовности самой коллекции, до полной разработки которой, как оказалось, ещё далеко. Спасибо всем кто откликнулся и извините, что зря побеспокоили.
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