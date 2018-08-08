Из JPG\PSD - в Excel шаблон

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Завершен4 заявки160 просмотров

Ваши цены пожалуйста

Приступить можно как сегодня, так и в понедельник

+формулы

+один шаблон без колонки "знижка"

+шаблон с другим заголовком

Шрифты и psd - исполнителю

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Спасибо!

7 лет назад
bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bd1984
Богдан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$3
1 день
Богдан выполнил работу быстро. Подсказал по настройкам ОС, что нужно сделать, что бы отображалось верно. Рекомендую как приятного и ответственного человека.
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Заявки фрилансеров

bd1984
Богдан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад