3 банки пенного бесплатно по флаеру на предъявителя + сайт (платная только доставка с рассрочкой на год - 500р) нужно сделать хорошо 2 стороны, как кофехауз флаер ...
Из JPG\PSD - в Excel шаблон
Ваши цены пожалуйста
Приступить можно как сегодня, так и в понедельник
+формулы
+один шаблон без колонки "знижка"
+шаблон с другим заголовком
Шрифты и psd - исполнителю
Все вопросы в личку 24\7 :)
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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