3 банки пенного бесплатно по флаеру на предъявителя + сайт (платная только доставка с рассрочкой на год - 500р) нужно сделать хорошо 2 стороны, как кофехауз флаер ...
Сделать презентацию в keynote
Необходимо сделать презентацию в кейноте, текст дам исполнителю
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