Нарисаовать флаер А6 про пиво

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок292 просмотра

3 банки пенного бесплатно по флаеру на предъявителя

+ сайт

(платная только доставка с рассрочкой на год - 500р)

нужно сделать хорошо 2 стороны, как кофехауз флаер

нужно под ключ

бюджет - $10

Опрата через BarterCoin, оттуда сами выводите в ЯД-Киви в 2 клика

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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