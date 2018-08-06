Нужно сделать файлы для печати на упаковке

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Закрыт6 заявок227 просмотров

Нужно сделать psd \pdf файлы для печати на банках с чистящими ювелирку средствами. Логотипы предоставим. Задание в приложении.

7 лет назад
Flamant
Борис 
62 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
3 дня
Сергей не приступил к работе, потому что (по его словам) попал в аварию. Поэтому не могу сказать о нем ничего.
Большое спасибо за понимание. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад