Flamant

Борис Flamant

 
62 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Canadian-American Jewelry Company the Golden Flamingo

Golden Flamingo is a jewelry company operating in the US and Canada since 1996.

Currently we invite:

1. Specialists with experience in Google marketing (preferably in the US market).

2. 3D jewelry model makers\designers

Upon inquiry we help with employment in Canada.

Feel free to contact us: deluxe (at) goldenflamingo.us

We speak English, Italian and Russian.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

smirnovctanislav
Станислав 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-1)
$100
2 балла
6 лет назад
Ищем маркетолога для рекламы на YouTube
Не адекватный заказчик. Не советую
Станислав Смирнов является мелким мошенником. Я столкнулся с такой его схемой: он каким-то образом заблокировал функцию «выбрать исполнителем». Он объяснил это тем, что ему не хочется платить комиссионные порталу (а на самом деле, чтоб жертва потом не могла оставить отзыв о его делишках). Обещал, что после аванса он даст доступ к отзывам. И обманул. Получил аванс, но доступа не дал (мне пришлось просить владельцев портала дать возможность оставить этот отзыв). Потом имитировал работу, потому что даже о самых простых вещях по обслуживанию кампаний в AdWords он ничего на самом деле не знает. Я потребовал аванс назад. Он понял, что попался и обещал вернуть, но в итоге снова обманул и ничего не вернул. Finita la comedia.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать файлы для печати на упаковке
Большое спасибо за понимание. Рекомендую.
Сергей не приступил к работе, потому что (по его словам) попал в аварию. Поэтому не могу сказать о нем ничего.
Ответный отзыв
Poluden_Olga
Ольга 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
5 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн карточки
Заказчик хочет получить конечный продукт, выполненный не самим дизайнером, а его головой с использонанием рук дизайнера. А так не бывает. Оплата была по первому проекту. За последующие работы, оплаты не получила.
старательная, но не креативная
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