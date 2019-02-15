Требуется запустить видео рекламу на определенном канале на YouTube. Необходимо настроить контекстную рекламу, чтобы достичь целевой аудитории. Ожидаются предложения по оптимизации и таргетингу для эффективного запуска.
Golden Flamingo is a jewelry company operating in the US and Canada since 1996.
Currently we invite:
1. Specialists with experience in Google marketing (preferably in the US market).
2. 3D jewelry model makers\designers
Upon inquiry we help with employment in Canada.
Feel free to contact us: deluxe (at) goldenflamingo.us
We speak English, Italian and Russian.
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