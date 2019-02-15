Станислав Смирнов является мелким мошенником. Я столкнулся с такой его схемой: он каким-то образом заблокировал функцию «выбрать исполнителем». Он объяснил это тем, что ему не хочется платить комиссионные порталу (а на самом деле, чтоб жертва потом не могла оставить отзыв о его делишках). Обещал, что после аванса он даст доступ к отзывам. И обманул. Получил аванс, но доступа не дал (мне пришлось просить владельцев портала дать возможность оставить этот отзыв). Потом имитировал работу, потому что даже о самых простых вещях по обслуживанию кампаний в AdWords он ничего на самом деле не знает. Я потребовал аванс назад. Он понял, что попался и обещал вернуть, но в итоге снова обманул и ничего не вернул. Finita la comedia.