Нужно сделать баннер для сайта

$25
БаннерыЗакрыт21 заявка407 просмотров
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Нужно сделать шаблон баннера, который будет стоять в описании разных коллекций на сайте-магазине с ювелирными изделиями и столовым серебром. Подробное задание пришлю на почту.

Порядок оплаты: показываете jpg c защитой -> я плачу -> даете psd

Метод оплаты: либо PayPal, либо через систему типа Western Union. Другое невозможно.

4 года назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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