Нужно сделать баннер для сайта

Приветствую. Интересует ресайз баннера: 200х350 (высота произвольная, не критично; ширина фиксированная). Исходник PSD есть, предоставлю. Можем рассматривать и GIF, как альтернативный вариант (тогда указывайте стоимость и на этот вариант отдельно в комментарии) К рассмотрению принимаются только окончательные заявки с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон баннера, который будет стоять в описании разных коллекций на сайте-магазине с ювелирными изделиями и столовым серебром. Подробное задание пришлю на почту.
Порядок оплаты: показываете jpg c защитой -> я плачу -> даете psd
Метод оплаты: либо PayPal, либо через систему типа Western Union. Другое невозможно.
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