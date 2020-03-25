Уже есть готовое лого, под него нужно сделать большую надпись: LOVE HACKING НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СОБЛАЗНЕНИЮ Сейчас на канале стоит временная шапка, скрин которой я прикрепил. Шапку нужно сделать: - минималистичной - стилной Лого должно быть посередине между LOVE и HACKING, ...
Создание баннеров (новые креативы, размеры, рекламные скрины в стор)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько задач по Таксимеру:
1. Сделать для Гугл плей/Эпл стор вместо обычных скриншотов как у нас сейчас https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer рекламные скриншоты, которые показывают основные преимущества приложения (можно выделить несколько служб: Opti (579), 8848, Таxi 904)
По аналогии с "сравни такси" (в прикреплении скрин)
2.Сделать новые креативы (2шт.) под ФБ.
Наш дизайн приложения: https://www.figma.com/file/QyZNYMK88ywBFZtuYffnRzGJ/Taximer_mobile?node-id=0:1
Размеры:
1080x1920
1200x628
1200x1200
Нужен украинский и русский варианты
3. Сделать баннеры под гугл-рекламу по текущему и новым креативам:
Размеры
320 x 568
300 x 250
320 x 50
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