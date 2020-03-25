Создание баннеров (новые креативы, размеры, рекламные скрины в стор)

Есть несколько задач по Таксимеру:

1. Сделать для Гугл плей/Эпл стор вместо обычных скриншотов как у нас сейчас https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer рекламные скриншоты, которые показывают основные преимущества приложения (можно выделить несколько служб: Opti (579), 8848, Таxi 904)

По аналогии с "сравни такси" (в прикреплении скрин)

2.Сделать новые креативы (2шт.) под ФБ.

Наш дизайн приложения: https://www.figma.com/file/QyZNYMK88ywBFZtuYffnRzGJ/Taximer_mobile?node-id=0:1

Размеры:

1080x1920

1200x628

1200x1200

Нужен украинский и русский варианты

3. Сделать баннеры под гугл-рекламу по текущему и новым креативам:

Размеры

320 x 568

300 x 250

320 x 50