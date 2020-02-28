Сделать фото-обложки для ФБ и ЮТУБА и шаблон для ютуб видео

Нужно сделать максимально быстро и недорого гиф баннер из статичного макета в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо сделать обложку для страницы компании, занимающейся инвестициями в недвижимость.
Обложку выполнить стилистически близко к логотипу компании, который будет приложен.
Всего нужно три файла
1. Обложка для фб
2. Обложка для Ютубчика
3. Привью Банер для видосов ЮТУБА
То есть нужен один банерок с 2 ресайзами для фб и ютуб. А подложка для ютуб-видео - это шаблон в который мы хотим применять, для разных видосиков.
Требования Обложка для фб
https://www.facebook.com/notes/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-smm/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-facebook/1870319279919115/
Требования Обложка для Ютуба
https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=ru
Привью Банер для видосов ЮТУБА
Изображение поверх видео: 1280×720 px
Пишите цену сразу за проект!
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