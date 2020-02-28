Сделать фото-обложки для ФБ и ЮТУБА и шаблон для ютуб видео

БаннерыЗакрыт20 заявок359 просмотров
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Приветствую! 

Необходимо сделать обложку для страницы компании, занимающейся инвестициями в недвижимость.

Обложку выполнить стилистически близко к логотипу компании, который будет приложен. 

Всего нужно три файла 

1. Обложка для фб 

2. Обложка для Ютубчика

3. Привью Банер для видосов ЮТУБА

То есть нужен один банерок с 2 ресайзами для фб и ютуб.  А подложка для ютуб-видео - это шаблон в который мы хотим применять, для разных видосиков. 

Требования  Обложка для фб 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-smm/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-facebook/1870319279919115/

Требования  Обложка для Ютуба 

https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=ru

Привью Банер для видосов ЮТУБА

Изображение поверх видео: 1280×720 px

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4 года назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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