Оформление твич канала

Здравствуйте. Нужно изготовить в срочном порядке 1 баннер и 7 ресайзов. [b]Важно! Срок сдачи до 19:00 по МСК 28.02.2020 [/b] 728x90; 468x60; 160x600; 125x125; 1152x200; 300x600; 1468x256; 1920x180 пример баннера прикрепяю. информация по нашему баннеру будет после выбора исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно сделать оформление для твич канала. Если заинтересовал, пишите, скину тз)
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