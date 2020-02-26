Шапка и аватар для группы ВК

Здравствуйте! Нужно сделать шапку и аватар для группы ВК.

Тематика – предоставление эзотерических услуг (гадание на картах таро).

Самый главный критерий ТЗ – дизайн не должен основываться на стереотипах о гадалках-цыганках-позолоти-ручку.

Коротко по стилистике:

Старина с преобладанием желтых оттенков (на усмотрение дизайнера)

В качестве референсов желательно использовать старые колоды таро (марсельского образца) и картины, на которых люди занимаются картомансией

Аватар должен хорошо читаться в миниатюре и полностью отражать суть предоставляемых услуг

Если заинтересованы, пожалуйста, пишите прайс, примерные сроки и @ своего телеграмма, а также присылайте ссылки на свое портфолио по подобным заказам 

Все подробности ТЗ обсудим с потенциальным исполнителем в личных сообщениях.

P.S.: При наличии портфолио также рассматриваю отклики новичков без отзывов.