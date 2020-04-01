Дизайн шапки youtube канала

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нужно сделать стильную шапку для ютуб канала, размер шапки нужен 2560х1440, текст и аватарку нужно вместить в область 1546х423, должно быть указано - логотип (аватарка - лицо автора), но необязательно, если будет стильно получаться), название канала DIY Yari, тема канала My Modular House & DIY Home Improvements & Author Inventions & Reviews и возможно призыв Let's do it! (призыв необязательно), прикрепляю несколько фото из того что есть

нужно предоставить несколько вариантов шапки на выбор

видео на тему дома который виден на фото и всяких DIY изобретений для дома, канал на английском

4 года назад
vel24pl
36 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 года назад
$15
1 день
Все отлично, Дмитрий молодец.
Всегда пожалуйста, Александр!
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