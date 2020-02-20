Логотип и баннер для youtube канала

привет, логотип я вижу примерно так как на картинке от руки, цвета такие как во второй, но чтобы прям светилось, фон во вложении, как кусок того неба где нет красного, поиграй пожалуйста со шрифтом, все должно быть очень притягательно, маняще, чтобы каждый захотел становиться лучше и делать лучше мир вокруг себя, сердце тоже не стандартное, тут во вложении ужасный ужасный пример работы ужасного дизайнера, это, что касается логотипа) баннер еще круче, свяжись со мной пожалуйста, ты мне нужна , как воздух