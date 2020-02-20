Создание маски для Instagram

баннер будет размещен на сайте [url=http://www.lisap-moskva.ru/]http://www.lisap-moskva.ru/[/url] И хотелось, чтобы баннер был ярким, но все-таки хоть как-то гармонизировал с сайтом. размер 1200х450, нужно вставать фото продуктов (картинки пришлю), фото мужчины с красивой прической из инета (это опционально, можно и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо создать маску для Instagram.
Есть идея по дизайну. Детали обсудим в личных сообщениях.
Интересует примерная стоимость создания и сроки. Прикладывайте свое портфолио по уже созданным маскам, пожалуйста.
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