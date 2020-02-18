Html5 banner

БаннерыЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать анимированный баннер в формате html5.

Размер баннера 728х90.

Наличие работ в портфолио у исполнителя обязательно. Ориентироваться буду по ним и отзывам. 

Спасибо.

HTML
4 года назад
Pelex
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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