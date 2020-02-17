Баннеры для таргета

БаннерыЗакрыт9 заявок257 просмотров
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Для запуска таргетированной рекламы Facebook, Instagram, необходим дизайнер, который на постоянной основе будет рисовать для нас баннеры. (И не только для таргета)Наша услуга: подбор наставников для предпринимателей. Поэтому нужен опыт работы в B2B, требования к баннерам: строгий, современный, премиальный стиль (Смотрите примеры)

Основная часть работы: Создание композиции, обтравка фотографий

В предпочтении исполнители, с зарегистрированным ИП или самозанятые, с опытом создания баннеров для рекламы

4 года назад
guest_15820450283538
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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