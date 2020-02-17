Легкая обработка картинок и добавление текста

Требуется обработать 20 картинок и добавить на них пару строк текста.

Пример того что нужно делать - прикрепил.

Картинки и текст предоставляю.

От исполнителя нужно: обработать фон(убрать полоски и прочие неровности, сделать более равномерный цвет фона), добавить текст, на некоторых изменить яркость/контрастность/цветовой баланс(фона).

Времени на одну картинку уходит 5-10 минут(это время за которое я делаю).

Оплата 1 картинка = 1$;

За час можно сделать 6-12 картинок.

В среднем заработок за час получается 9$.

С вас примеры работ.

Для начала сотрудничества нужно сделать одну тестовую картинку(она в прикрепленном архиве)