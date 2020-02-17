Легкая обработка картинок и добавление текста

$20
БаннерыЗакрыт24 заявки407 просмотров
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Требуется обработать 20 картинок и добавить на них пару строк текста.

Пример того что нужно делать - прикрепил.

Картинки и текст предоставляю. 

От исполнителя нужно: обработать фон(убрать полоски и прочие неровности, сделать более равномерный цвет фона), добавить текст, на некоторых изменить яркость/контрастность/цветовой баланс(фона).

Времени на одну картинку уходит 5-10 минут(это время за которое я делаю).

Оплата 1 картинка = 1$;

За час можно сделать 6-12 картинок. 

В среднем заработок за час получается 9$.

С вас примеры работ.

Для начала сотрудничества нужно сделать одну тестовую картинку(она в прикрепленном архиве)

4 года назад
sergey_kovalenko
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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