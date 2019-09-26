sergey_kovalenko

Сергей Коваленко sergey_kovalenko

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$290
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн Landing Page для Авторского марафона

    Нужен дизайн лендинга для авторского марафона по интуитивному питанию. 8-10 блоков Дизайн нужен в легком стиле и в светлых оттенках, пример: https://web.asya-rosh.com/marathon/ В ответах указывайте примерную стоимость, сроки и прикрепляйте ваши лучшие работы по лендингам.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 5 баннеров для инстаграм стори 540х960

    Нужно сделать 5 баннеров для рекламы в инстаграм стори, размер: 540х960. В ответах указывайте стоимость, сроки и прикрепляйте лучшие работы. Фотографиии/текст предоставяю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стиль для упаковки шоколадки

    Требуется разработка стиля упаковки для маленьких шоколадок 3х3 см. С вас примерная цена, сроки и лучшие работы(будет плюсом если делали подобные проекты).

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип и дизайн упаковки

    $75

    Требуется разработать логотип и стилистику упаковки для бренда товаров ухода за кожей. Примеры того что нравится прикрепил. С вас в ответе примерная стоимость/сроки и лучшие работы в схожем стиле

    Дизайн упаковки
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип и фирменный стиль

    Требуется разработка логотипа и фирменного стиля(3-4 элемента) для премиум бренда кожаных аксессуаров. Примеры фирменного стиля и логотипов которые нравятся - прикрепил к проекту.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Легкая обработка картинок и добавление текста

    $20

    Требуется обработать 20 картинок и добавить на них пару строк текста. Пример того что нужно делать - прикрепил. Картинки и текст предоставляю.  От исполнителя нужно: обработать фон(убрать полоски и прочие неровности, сделать более равномерный цвет фона), добавить текст, ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг описаний товаров

    Требуется сделать рерайтинг описаний к аксессуарам мобильной техники. Вот все текста которые нужно сделать: https://docs.google.com/document/d/1g4w39JijlpNx0YFr9h1qts3VVdcPIv3NCfU2Xe3KDlI/edit?usp=sharing Уникальность по text.ru от 90%

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется обработка фотографий

    Нужно обработать 10 фотографий, пример одной из 10 фотографии которые нужно обрабатывать прикрепил.  Задача для всех фото: Сделать фон гладким без лишней текстуры + добавить контраста, убрать мелкие точки на товаре. С вас цена за 10 шт и ...

    Обработка фотографий76 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для инстаграм

    Нужен дизайнер для постоянной разработки баннеров для рекламы в инстаграм. (Картинки предоставляю) Размер 540x960. Изначально оплата по частям(сделали баннер - получили оплату). В ответе: цена за один баннер, срок и лучшие работы.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для рекламы в инстаграмме

    Нужно разработать 3 баннера для рекламы чехлов. Размеры 540x960. Картинки и текст предоставлю. Если все будет хорошо, готов заказывать на постоянной основе. Изначально оплата по частям(сделали баннер - получили оплату). В ответе: цена, срок + лучшие работы.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$140
10 баллов
2 года назад
Дизайн Landing Page для Авторского марафона
Спасибо, интересный заказ, своевременная оплата :)
Сотрудничество прошло успешно, работой дизайнера довольна ) все было выполнено по ТЗ
Ответный отзыв
derzemat
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$150
10 баллов
2 года назад
Автоматическая привязка карт Facebook
Рад сотрудничеству
Спасибо за быстрое решение задачи и дальнейшую поддержку! Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
$8
10 баллов
3 года назад
5 баннеров для инстаграм стори 540х960
Сергей хороший заказчик, знает чего хочет, оплата через БП по его инициативе, что очень приятно! Рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь на дальнейшую работу с данным заказчиком :)
Максим выполнил проект хорошо и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Логотип и дизайн упаковки
Очень приятно поработали с Сергеем. С удовольствием повторю сотрудничество! :)
Артур справился с работой на отлично и раньше оговоренного срока. 👍 Спасибо!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Стиль для упаковки шоколадки
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, корректировки развернутые, приятное общение.
Сергей показал себя как ответственный исполнитель! Спасибо👍
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