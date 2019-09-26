sergey_kovalenko

Нужен дизайн лендинга для авторского марафона по интуитивному питанию. 8-10 блоков Дизайн нужен в легком стиле и в светлых оттенках, пример: https://web.asya-rosh.com/marathon/ В ответах указывайте примерную стоимость, сроки и прикрепляйте ваши лучшие работы по лендингам.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
Требуется реализовать автоматическую привязку карт к рекламным аккаунтам фейсбук через accessToken. Не важно на каком языке. Пример функциональности https://traff.ink/avtomaticheskaya-privyazka-karty-facebook/Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать 5 баннеров для рекламы в инстаграм стори, размер: 540х960. В ответах указывайте стоимость, сроки и прикрепляйте лучшие работы. Фотографиии/текст предоставяю.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка стиля упаковки для маленьких шоколадок 3х3 см. С вас примерная цена, сроки и лучшие работы(будет плюсом если делали подобные проекты).Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
- $75
Требуется разработать логотип и стилистику упаковки для бренда товаров ухода за кожей. Примеры того что нравится прикрепил. С вас в ответе примерная стоимость/сроки и лучшие работы в схожем стилеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка логотипа и фирменного стиля(3-4 элемента) для премиум бренда кожаных аксессуаров. Примеры фирменного стиля и логотипов которые нравятся - прикрепил к проекту.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется обработать 20 картинок и добавить на них пару строк текста. Пример того что нужно делать - прикрепил. Картинки и текст предоставляю. От исполнителя нужно: обработать фон(убрать полоски и прочие неровности, сделать более равномерный цвет фона), добавить текст, ...Баннеры24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сделать рерайтинг описаний к аксессуарам мобильной техники. Вот все текста которые нужно сделать: https://docs.google.com/document/d/1g4w39JijlpNx0YFr9h1qts3VVdcPIv3NCfU2Xe3KDlI/edit?usp=sharing Уникальность по text.ru от 90%Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно обработать 10 фотографий, пример одной из 10 фотографии которые нужно обрабатывать прикрепил. Задача для всех фото: Сделать фон гладким без лишней текстуры + добавить контраста, убрать мелкие точки на товаре. С вас цена за 10 шт и ...Обработка фотографий76 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайнер для постоянной разработки баннеров для рекламы в инстаграм. (Картинки предоставляю) Размер 540x960. Изначально оплата по частям(сделали баннер - получили оплату). В ответе: цена за один баннер, срок и лучшие работы.Баннеры27 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать 3 баннера для рекламы чехлов. Размеры 540x960. Картинки и текст предоставлю. Если все будет хорошо, готов заказывать на постоянной основе. Изначально оплата по частям(сделали баннер - получили оплату). В ответе: цена, срок + лучшие работы.Баннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад