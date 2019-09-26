sergey_kovalenko

Нужно обработать 10 фотографий, пример одной из 10 фотографии которые нужно обрабатывать прикрепил. Задача для всех фото: Сделать фон гладким без лишней текстуры + добавить контраста, убрать мелкие точки на товаре. С вас цена за 10 шт и ...