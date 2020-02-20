Рерайтинг описаний товаров

РерайтингЗавершен4 заявки197 просмотров
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Требуется сделать рерайтинг описаний к аксессуарам мобильной техники.

Вот все текста которые нужно сделать:

https://docs.google.com/document/d/1g4w39JijlpNx0YFr9h1qts3VVdcPIv3NCfU2Xe3KDlI/edit?usp=sharing

Уникальность по text.ru от 90%

4 года назад
sergey_kovalenko
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$12
2 дня
Спасибо за качественную и быструю работу!
Сергей - отличный заказчик. Задача четкая, оплата моментальная. Желаю удачи во всех проектах и рекомендую, конечно)
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