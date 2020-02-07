Рерайт статьи на норвежском языке

Требуется качественный рерайт 6000 знаков. Уникальность: 90%+ и нужно, и главное чтобы текст был читабельным и грамотным. Файлы прилагаются. После рерайта ожидается примерно столько знаков, сколько в файлах. Если будут больше, доплачу. Оплата по WEBMONEY или ЯД.