Рерайт статьи на норвежском языке

РерайтингЗакрыт1 заявка180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

[code]﻿Нужен рерайт статьи, тематика деньги, биткоин. 2485 слов. Язык норвежский[/code]

4 года назад
guest_15815028590211
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать статьи на тему демографии

    Требуется выполнить рерайтинг статей на тему демографии в России. Креативность не требуется, нужно сухо и грамотно изложить суть с современными данными.  Уникальность - от 90%. Начинаем по ставке 40 руб. за тысячу знаков б.п. , ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется качественный рерайт 6000 знаков

    Требуется качественный рерайт 6000 знаков. Уникальность: 90%+ и нужно, и главное чтобы текст был читабельным и грамотным. Файлы прилагаются. После рерайта ожидается примерно столько знаков, сколько в файлах. Если будут больше, доплачу. Оплата по WEBMONEY или ЯД.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание текстов с ключами (легкие) на разные темы

    $150

    Здравствуйте. Требуется написание текстов. Тематика различная. Размер статей до 7000 збп в зависимости от назначения. Объем – до 30 текстов. Сроки – февраль-март. Оплата 60-70 рублей/1000 на Яндекс. Необходимо знать правила форматирования текстов в Ворд и Гугл-документах. Строгое следование ТЗ. Уникальность от ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг магистерской статьи

    [i]Необходимо повысить уникальность магистерской статьи до 80%.  Направление подготовки -Кадровый менеджмент. Проверка на антиплагиат.вуз. [/i][i]Страниц 7, знаков 14 498, слов 1743. [/i][i]Срок исполнения  2 дня.  [/i]

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайт статьи

    Нужен уникальный рерайт статьи про виски инвестиции - https://www.kommersant.ru/doc/3906277 Ориентировочно 2200 знаков.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт/копирайт (кулинария) 15 статей

    Добрый день. Ищу человека, который сможет написать для начала статей 15 на кулинарную тематику. Темы с ключами даю, источники -ваши. Статьи объемные, примерно 10-15к без пробелов. Будут общие пожелания к статье и пример оформления. В заявке оставляйте стоимость ...

    Рерайтинг34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайт 25 описаний фильмов, можно без опыта, главное грамотность

    $15

    Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 2000 знаков без пробелов. Исходники есть.  Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы.  Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном ...

    Рерайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO рерайт статей для сервиса сравнения микрокредитов, 300к символов

    $300

    Необходимо сделать качественный seo-рерайт текстов для лендингов сервиса сравнения МФО (микрокредитов). Примерно 30 текстов по 10к символов.  Рассматриваю бюджет за проект до 300$

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад