Рерайтинг магистерской статьи

Тема рерайта - безопасность: экономическая, транспортная, IT, технические средства охраны, национальная. Есть таблица со ссылками на статьи в интернете, на которые нужно выполнить рерайт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxDOWjRXBSwDF847XNBin_pvscBQyfIsO_q2XTmi2Kw/edit?usp=sharing Тексты должны проходить проверку на уникальность по: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ https://text.ru/ Показатель уникальности 95% и выше Все материалы разные, На ...